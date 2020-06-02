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2 июня • обновлено в 17:47
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"Как зомби": звезда ПСЖ впал в депрессию из-за коронавируса

1.3т
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Звездный полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария столкнулся с серьезными эмоциональными проблемами после введения карантина и остановки спортивных соревнований.

Как сообщает издание GetFrenchFootballNews, один из главных медицинских работников команды уведомил руководство о том, что у 32-летнего футболиста наблюдаются проблемы со сном на карантине. Ди Марию беспокоят чувства тревоги и временной депрессии.

Состояние аргентинца напугало его жену, которая рассказала, что он ведет себя, "как зомби".

Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария

Напомним, что в последний раз Ди Мария выходил на поле 11 марта, когда ПСЖ играл ответный матч против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польский голкипер ПСЖ Марчин Булка вдребезги разбил автомобиль стоимостью 220 тысяч евро.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Теги
депрессия карантин ПСЖ
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