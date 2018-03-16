Как Зидан: стало известно, сколько "Динамо" заработало на продаже игроков за 4 года

Киевское "Динамо" серьезно обогатилось за счет трансферов в последние годы. На протяжении четырех лет "бело-синие" продали футболистов на сумму более 100 миллионов евро.

Такую статистику предоставили в эфире программы "Та то таке". Отмечается, что с сезона 2014/2015 до прошлого лета динамовцы расстались с 15 игроками. Продажа этих футболистов пополнила клубную казну 100,5 млн евро.

При этом купили киевляне всего восемь исполнителей. Новички обошлись "Динамо" в 30,1 млн евро. Таким образом, за 4 года "бело-синие" заработали 70,4 миллиона евро - почти за такую же сумму мадридский "Реал" купил у "Ювентуса" Зинедина Зидана (75).

Ниже приведена посезонная трансферная политика столичного клуба. В скобках указана сумма в миллионах евро.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что форвард "Динамо" отметился небывалым курьезом в матче Лиги Европы с "Лацио".