"Как можно?!" Известный украинский комментатор отказался от ЧМ-2018

Известный украинский комментатор Денис Босянок категорически отверг возможность работы на телеканале "Интер" во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. По словам журналиста, он не представляет себе, что согласится на такие условия.

"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", – приводит слова Босянка SportArena.

По данным источника, Босянок не единственный комментатор, который уже отказался сотрудничать с каналом "Интер". Не будут работать на матчах чемпионата мира и сотрудники телеканалов "Футбол 1/2", которым это запрещает трудовой договор.

Как сообщал OBOZREVATEL, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России будут транслировать сразу два украинских телеканала.