"К сожалению, с нами это случилось": Михайличенко - о матче "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью своего клуба в Лиге Европы.

"Тут все сказалось: и волнение, и ошибка... Конечно, странные мы провели две игры с "Копенгагеном". Счет — одинаковый, пропущенный мяч на первых минутах — одинаковый. Но игры получились совсем разные. По своему содержанию, по рисунку. Сегодня, считаю, мы потеряли два очка. И по игре, и по нашему доминированию, и по тому, что мы создавали моменты, при этом грамотно действуя в обороне. Проводили разнообразные атаки, отлично использовали фланги, но в завершающей стадии чего-то не хватало — где-то везения, где-то — исполнительского мастерства", - цитирует Михайличенко "Динамо" от Шурика".

Наставник объяснил свой выбор Виктора Цыганкова, как штатного пенальтиста.

"Потому что он бьет пенальти и забивает. Со всеми такое случается... Нет стопроцентных пенальтистов. Бывают промахи. К сожалению, с нами это случилось сегодня. Думаю, что теперь Витя еще больше будет работать над отработкой пенальти. А если, вдруг когда-то он не захочет пробивать пенальти и ли перепоручит это право кому-то, то у нас найдутся пенальтисты", - отметил Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с датским "Копенгагеном". Поединок прошел на стадионе "Паркен" и завершился со счетом 0:0. В первом тайме Виктор Цыганков не забил пенальти.

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