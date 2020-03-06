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6 марта • обновлено в 12:14
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Изменили протокол: в английской Премьер-лиге приняли жесткие меры против коронавируса

1.2т
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В английской Премьер-лиге примут профилактические меры против распространения коронавируса.

Как сообщает официальный сайт чемпионата, перед матчами АПЛ футболисты команд, а также арбитры не будут обмениваться рукопожатиями во избежание передачи болезни.

В английской Премьер-лиге приняли резонансное решение из-за коронавируса

В английской Премьер-лиге приняли резонансное решение из-за коронавируса

thepledge.ng

Нововведение будет действовать начиная с ближайшего 29-го тура. Теперь игроки перед матчами будут выстраиваться в линию и проходить мимо оппонентов и судей без рукопожатий.

Напомним, в настоящее время коронавирус распространился в более чем 70 странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, нескольких сотрудников нидерландского "Аякса", включая известного в прошлом футболиста Кристиана Поульсена изолировали из-за коронавируса.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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