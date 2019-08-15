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Из-за провала в ЛЧ: СМИ посчитали, сколько миллионов потеряло "Динамо" при Хацкевиче

1.6т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" потеряло возможность заработать приблизительно 45 миллионов евро призовых за время работы Александра Хацкевича.

Как подсчитал сайт "Динамо" Киев от Шурика, именно столько составляет разница между заработанными средствами за выступления в еврокубках и теми, что мог получить клуб в случае более успешного выступления.

В частности, речь идет о трех неудачах в квалификации Лиги чемпионов. Только в нынешнем сезоне "Динамо" могло заработать в самом престижном европейском клубном турнире 28,5 млн евро. Вместо этого, сумма призовых в Лиге Европы составит гарантированные шесть миллионов.

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Всего же за три года работы Хацкевича с командой киевляне заработали 27,5 млн, хотя эта цифра могла составить минимум 72 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали имя нового главного тренера "Динамо" после отставки Александра Хацкевича.

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Персона
Александр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Киев
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