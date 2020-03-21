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21 марта • обновлено в 12:45
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Из-за коронавируса: "Реал" принял окончательное решение по Зидану

1.7т
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Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан не покинет свой пост ближайшим летом, вне зависимости от того, как будет окончен сезон.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

По информации AS, руководство мадридского клуба в связи с паузой, связанной с пандемией коронавируса, было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон.

Изначально боссы "Мадрида" планировали дождаться завершения сезона и принять решение о будущем Зидана, отталкиваясь от результатов команды и завоеванных трофеев.

Однако теперь Зидан в любом случае останется во главе "Реала" на следующий сезон, он и его тренерский штаб уже начинают подготовительную работу к розыгрышу Ла Лиги-2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году у Зидана возникли проблемы в "Реале". Наставник дал футболистам выходной после неудачного старта в Лиге чемпионов, что вызвало негативную реакцию со стороны руководства "сливочных".

В декабре прошлого года установил историческое достижение в матче "Барселона" – "Реал".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Зинедин Зидан
Место
Испания
Тег
Реал Мадрид
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