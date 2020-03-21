Из-за коронавируса: "Реал" принял окончательное решение по Зидану

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан не покинет свой пост ближайшим летом, вне зависимости от того, как будет окончен сезон.

Зинедин Зидан

По информации AS, руководство мадридского клуба в связи с паузой, связанной с пандемией коронавируса, было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон.

Изначально боссы "Мадрида" планировали дождаться завершения сезона и принять решение о будущем Зидана, отталкиваясь от результатов команды и завоеванных трофеев.

Однако теперь Зидан в любом случае останется во главе "Реала" на следующий сезон, он и его тренерский штаб уже начинают подготовительную работу к розыгрышу Ла Лиги-2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году у Зидана возникли проблемы в "Реале". Наставник дал футболистам выходной после неудачного старта в Лиге чемпионов, что вызвало негативную реакцию со стороны руководства "сливочных".

В декабре прошлого года установил историческое достижение в матче "Барселона" – "Реал".

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