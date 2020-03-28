Итальянский тренер сделал тату с флагом и гербом Украины от любви к нашей стране

Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Андреа Малдера заявил, что сделал татуировку с флагом и гербом Украины из-за любви к нашей стране.

"Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: "Если мы выйдем на Евро, я сделаю тату с украинской символикой". Я сдержал слово. Могу сказать, что я очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина – часть моей жизни. Я – украинец и итальянец", – цитирует Малдеру телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая украинская девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Марина Мороз (9-3) выложила фото с флагом Украины с больницы после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии.

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