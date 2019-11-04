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4 ноября • обновлено в 15:42
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Итальянский помощник Шевченко совершил неординарный поступок ради Украины

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Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Андреа Малдера отличился необычным поступком.

Андреа Малдера

Андреа Малдера

Instagram Андреа Малдеры

48-летний итальянский специалист, являющийся помощником Андрея Шевченко в национальной команде, набил герб Украины на фоне национального флага.

Подписчики тренера в Instagram позитивно оценили его смелый поступок. "Bravo!", "Шикарно, большое уважение", "Great tatto", "Бачу, сину, що не москаль", "Grazie, Andrea! Слава Україні!" - пишут болельщики украинской команды в комментариях.

Малдера работает со сборной Украины с июля 2016-го. Он выполняет обязанности тренера-аналитика. До этого работал аналитиком детско-юношеской команды итальянского "Милана".

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Напомним, сборная Украины после феерической победы над командой Португалии досрочно завоевала первое место в отборочной группе и вышла в финальную часть Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИФА.

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Тег
Сборная Украины по футболу
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