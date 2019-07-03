Итальянский клуб заплатит фантастическую сумму за игрока сборной Украины

Итальянская "Сампдория" готова заплатить 20 миллионов евро за трансфер футболиста сборной Украины Руслан Малиновский, который выступает за бельгийский "Генк".

Как сообщает Le Bombe Di Vlad, украинский хавбек может стать игроком клуба из Генуи уже в ближайшие сутки - после того, как пройдет медобследование в новой команде.

Контракт с Малиновским будет подписан на 5 лет.

Руслан Малиновский ФФУ

Стоит отметить, что также на Руслана претендовали итальянская "Аталанта" и испанская "Валенсия". "Сампдория" в завершившемся сезоне заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о будущем Руслана Малиновского высказался наставник "Генка".

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