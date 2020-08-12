"Интер" – "Шахтер": назван фаворит полуфинала Лиги Европы

Миланский "Интер" считается фаворитом полуфинального матча Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

Поединок за право сыграть в решающем поединке турнира состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе на одноименной арене.

По мнению букмекеров, вероятность победы итальянской команды в основное время составляет 58-59%. На это событие можно поставить за 1,7-1,75, коэффициент на ничью составляет 3,8-3,9, а на выигрыш "Шахтера" – 4,7-4,75.

В то же время вероятность выхода "Интера" в финал составляет 74-75%. Поставить на это событие можно за 1,33-1,37, а на проход "горняков" – за 3,1-3,25.

Котировки на матч "Интер" - "Шахтер" Bet365

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале миланский клуб одержал минимальную победу над "Байером", а "Шахтер" не оставил шансов швейцарскому "Базелю", разгромив своих соперников со счетом 4:1.