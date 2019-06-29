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"Им по барабану": российский форвард сделал признание про "братскую Украину"

3.6тЧитать материал на украинском

Российский форвард "Черноморца" Василий Павлов признался, что во время выступления в Украине у него не возникло никаких трудностей.

Василий Павлов

Василий Павлов

"Когда ехал в Украину, конечно, испытывал волнение. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию. Ни одного инцидента. Людям на трибунах по барабану, что я из России. В мой адрес за время выступлений в УПЛ не было ни одного упрека по поводу моего гражданства", - заявил Павлов.

По мнению футболиста объединиться Украине и России мешает политика.

"Столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем – почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых в Украине. Простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью", - цитирует Павлова "Советский спорт".

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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Любой заробичанин чувствует себя прекрасно в России)) а вот россиянин, в шароварне, вряд-ли. Нас туда даже не пускают
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bruno jordano
bruno jordano
Ідіот
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
bruno jordano, Отойди от зеpкала.
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