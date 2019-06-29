"Им по барабану": российский форвард сделал признание про "братскую Украину"

Российский форвард "Черноморца" Василий Павлов признался, что во время выступления в Украине у него не возникло никаких трудностей.

Василий Павлов

"Когда ехал в Украину, конечно, испытывал волнение. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию. Ни одного инцидента. Людям на трибунах по барабану, что я из России. В мой адрес за время выступлений в УПЛ не было ни одного упрека по поводу моего гражданства", - заявил Павлов.

По мнению футболиста объединиться Украине и России мешает политика.

"Столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем – почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых в Украине. Простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью", - цитирует Павлова "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболист сборной Украины нелепо оправдался за переход в клуб из России.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!