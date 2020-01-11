Игрок соперника Украины на Евро может экстренно завершить карьеру

Защитник сборной Нидерландов и амстердамского "Аякса" Дэйли Блинд может завершить карьеру футболиста в 29 лет из-за проблем с сердцем.

Как сообщает нидерландский Twitter Fox Sports, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" может больше не вернуться на поле, так как это угрожает его здоровью.

Дэйли Блинд Footboom.com

😕 | In #Voetbalpraat wordt de gezondheid van Daley Blind nog eens besproken.



"Niet zeker of hij ooit nog terugkeert"



📺 FOX Sports 1 pic.twitter.com/LyF3szbJCS — FOX Sports (@FOXSportsnl) January 9, 2020

Напомним, что у Блинда начала кружиться голова во время матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Валенсии", который прошел 10 декабря 2019 года. Футболист был отправлен на обследование, которое выявило у него воспаление сердечной мышцы. Защитнику установили электронное приспособление, которое постоянно отслеживает его сердечный ритм.

Блинд не полетит с "Аяксом" в Катар, где пройдут зимние сборы команды, и продолжит восстановление в Амстердаме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ключевой нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай может пропустить Евро-2020.

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