Играть не будет: "Манчестер Сити" принял неожиданное решение по Зинченко

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко неожиданно не попал в заявку на игру 6-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Уотфорда".

Александр Зинченко

Это произошло впервые с 17 апреля, когда игрок сборной Украины пропустил матч с "Тоттенхэмом", восстанавливаясь после травмы. У Александра прервалась 13-матчевая серия выходов в старте "МанСити" во всех турнирах.

Вместо Зинченко на поле выйдет Бенжамен Менди, который оправился от повреждения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что английский "Манчестер Сити" вошел в историю как первый клуб, стоимость текущего состава которого превысила 1 млрд евро.

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