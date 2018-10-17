''Хмыри и пьяные придурки'': известный поклонник Украины в РФ загнобил Кокорина и Мамаева

Известный российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который известен своей поддержкой Украины, жестко прошелся по скандальным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Эксперта возмутило не только поведение спортсменов, которые избили нескольких человек, но и их заоблачные зарплаты.

"За 3,5 млн евро плюс 2,3 млн евро могли бы сколько построить или отремонтировать дорог, отремонтировать больницы, школы и прочее. А пенсии? Людям урезают и без того нищенские пенсии, а эти хмыри получают миллионы евро в год. Я считаю, что это просто абсурд и преступление. На мой взгляд, эта история абсолютно аморальная. Не только в том смысле, что аморальным образом себя повели эти пьяные придурки. Просто вся эта система абсолютно аморальна", – приводит слова Троицкого Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы и помещены в СИЗО сроком на два месяца после того, как избили чиновников Минпромторга и водителя одной из известных телеведущих.