Гвардиола покидает "Манчестер Сити": СМИ назвали новый клуб тренера Зинченко

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уже нынешним летом покинет команду звезды сборной Украины Александра Зинченко.

По данным итальянского журналиста Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист провел встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, на которой стороны обсудили возможное сотрудничество. Сообщается, что Пеп подпишет четырехлетнее соглашение с "Ювентусом" и с нового сезона будет руководить "старой сеньорой".

Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni.



Deal done ✅@RadioSportiva — Federico Gennarelli (@F_Genna88) 21 мая 2019 г.

Главным фактором для руководства "Ювентуса" в пользу Гвардиолы стало его желание выиграть Лигу чемпионов.

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола

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Отметим, что Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За это время он дважды привел команду к победам в Премьер-лиге и Кубке лиги, и по разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время церемонии награждения чемпионским кубком ударил трофеем по голове своего сына.

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