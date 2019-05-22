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Гвардиола покидает "Манчестер Сити": СМИ назвали новый клуб тренера Зинченко

10.7тЧитать материал на украинском

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уже нынешним летом покинет команду звезды сборной Украины Александра Зинченко.

По данным итальянского журналиста Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист провел встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, на которой стороны обсудили возможное сотрудничество. Сообщается, что Пеп подпишет четырехлетнее соглашение с "Ювентусом" и с нового сезона будет руководить "старой сеньорой".

Главным фактором для руководства "Ювентуса" в пользу Гвардиолы стало его желание выиграть Лигу чемпионов.

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола

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Отметим, что Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За это время он дважды привел команду к победам в Премьер-лиге и Кубке лиги, и по разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время церемонии награждения чемпионским кубком ударил трофеем по голове своего сына.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Пеп Гвардиола
Тег
ФК Манчестер Сити
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фейк. Такой тупой фейк. Зачем уходить из ТОП чемпионата в такое позорище, как чемп Италии? Опять же - деньги. Неужели у шейхов их меньше? Лига Чемпионов? Так и с Сити ее можно легко выиграть! Не с позорным же Ювентусом выигрывать и педрилой Рональду...
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Петр Петрович
Петр Петрович
Я не верил, что есть глобус Украины. Восьмая часть Войтенко в моей крови не признавала этого как факт, так как живу за 8000 км от мест обитания предка. А он, блядь, есть!!!! И я вижу его на обозревателе...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Петр Петрович, то что ты, свинья вонючая, сбежала, как шавка от "мест обитания предка" говорит лишь о том, что ты тварь. Паршивая, тупая и злобная тварь. Которая не строит себе жизнь дома. А бежит. И потом, пользуясь благами других людей - пытается гавкать на нас. Вон, ничтожество. Пшел вон!
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