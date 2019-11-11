Главная Новости
11 ноября • обновлено в 13:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Милевский забил гол и едва не сделал "Динамо" чемпионом Беларуси

581 Читать материал на украинском

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает за "Динамо" (Брест), отличился голом в матче 28-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи".

Артем Милевский в матче с "Ислочью"

Артем Милевский в матче с "Ислочью"

ФК "Динамо" Брест

34-летний украинский нападающий открыл счет на 23-й минуте, завершив быструю атаку своей команды.

Матч в итоге завершился вничью – 1:1. Интересно, что если бы "Динамо" победило, то досрочно стало чемпионом Беларуси. Ранее этот клуб никогда не становился лучшим в чемпионате страны (пока что высшее достижение – бронза в 1992 году).

Новости
Показал судье: Милевского наказали в чемпионате Беларуси

Для Милевского этот гол стал пятым в текущем сезоне. Также на счету Артема 9 голевых передач в 28 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский отметился забавной выходкой в чемпионате Беларуси.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Персона
Артем Милевский
Место
Беларусь Минск
Тег
Динамо Брест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel