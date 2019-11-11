Милевский забил гол и едва не сделал "Динамо" чемпионом Беларуси

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает за "Динамо" (Брест), отличился голом в матче 28-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи".

Артем Милевский в матче с "Ислочью" ФК "Динамо" Брест

34-летний украинский нападающий открыл счет на 23-й минуте, завершив быструю атаку своей команды.

Матч в итоге завершился вничью – 1:1. Интересно, что если бы "Динамо" победило, то досрочно стало чемпионом Беларуси. Ранее этот клуб никогда не становился лучшим в чемпионате страны (пока что высшее достижение – бронза в 1992 году).

Для Милевского этот гол стал пятым в текущем сезоне. Также на счету Артема 9 голевых передач в 28 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский отметился забавной выходкой в чемпионате Беларуси.

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