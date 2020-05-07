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7 мая • обновлено в 16:45
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Германия первой в Европе объявила о возобновлении чемпионата по футболу

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В четверг, 7 мая, состоялась видеоконференция, в ходе которой 36 клубов-участников первой и второй немецкой Бундеслиги приняли решение возобновить сезон 2019/20, начиная с 16 мая.

Как сообщает официальный сайт немецкой футбольной лиги (DFL), суббота, 16 мая, была официально утверждена датой начала матчей. В обеих лигах пройдут поединки 26-го тура. В его рамках состоится знаменитое рурское дерби между дортмундской "Боруссией" и "Шальке".

Немецкая Бундеслига

Немецкая Бундеслига

beIN SPORTS

Ожидается, что последние матчи в сезоне будут сыграны 27-28 июня. Лидером первой Бундеслиги является мюнхенская "Бавария", которая опережает "Боруссию" Д на четыре очка. До окончания чемпионата командам осталось провести по девять поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы Серии А провели совещание, на котором определились с крайней датой возобновления сезона 2019/20.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Германии
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