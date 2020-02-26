Гендиректор "Динамо" (Киев) Резо Чохонелидзе, который в это время находился в Милане, рассказал о панических настроениях на Апеннинском полуострове в связи с распространением коронавируса.

"Обстановка в стране ненормальная. Все программы итальянского телевидения начинаются с сюжетов об эпидемии коронавируса. Настоящая паника в СМИ. Италия сейчас на третьем месте по распространению эпидемии. Впереди только Китай и Корея. Школы и университеты закрыли. Магазины тоже. Даже собор Дуомо закрыт", – цитирует Резо Чохонелидзе сайт "Чемпіон".

Резо Чохонелидзе dynamo.kiev.ua

По его словам, о панике свидетельствует то, что люди массово атакуют супермаркеты, скупая товары первой необходимости.

"Народ штурмом брал супермаркет, чтобы купить продукты. Штурмовали аптеки, хотели приобрести маски. Но они уже все проданы. Отменили даже Венецианский карнавал. Все спектакли – тоже. Эпицентр заражения находится в 60 километрах от Милана, там закрыли на карантин четыре населенных пункта. В самом Милане паники нет. Но людей на улицах мало, все отсиживаются дома. На улицах ходят в масках. Бары работают до шести вечера", – рассказал Чохонелидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса в Италии были отменены несколько матчей чемпионата страны по футболу, а поединок Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей.

Также стало известно, что коронавирус затронул Лигу чемпионов, в частности, были обнаружены заболевшие среди зрителей матча "Аталанта" – "Валенсия".

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