Где смотреть онлайн Нидерланды – Англия: расписание трансляций полуфинала Лиги наций

Сборные Нидерландов и Англии сыграют во втором полуфинале Лиги наций, Финал четырех которой накануне стартовал в Порту.

"Оранжевые" и "Три льва" встретятся в Гимарайнше в четверг, 6 июня. Начало встречи на стадионе "Афонсу Энрикиш" – в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

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Также игру покажут в прямом эфире российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", где болельщики смогут услышать авторитетные мнения аналитиков. Кроме того, трансляцию из Португалии в своей сетке запланировал казахстанский специализированный канал "Казспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче со Швейцарией и вывел сборную Португалии в финал Лиги наций.

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