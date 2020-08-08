Где смотреть онлайн "Бавария" – "Челси": по какому каналу Лига чемпионов

Немецкая "Бавария" в субботу, 8 августа, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок с лондонским "Челси" пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Начало игры – в 21:55 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами состоялся 25 февраля в Англии и завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Увидеть противостояние европейских грандов можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Представитель Лиги 1 сенсационно одолел по сумме двух матчей "Ювентус", а команда украинца Александра Зинченко выбила из турнира мадридский "Реал".