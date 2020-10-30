Где смотреть онлайн 8-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге уже в пятницу, 30 октября, стартует 8-го тура первенства.
Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет формально гостевой матч с "Днепр-1" на "Олимпийском". В свою очередь действующие чемпионы, футболисты "Шахтера", примут на той же арене "Мариуполь".
По традиции болельщики смогут наблюдать за поединками благодаря каналам "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 8-й тур
30 октября (пятница)
19:00. "Шахтер" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
31 октября (суббота)
14:00. "Колос" – "Олимпик", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Арбитр VAR: Виталий Романов
17:00. "Александрия" – "Десна", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Ярослав Козык
19:30. "Днепр-1" – "Динамо", УНИАН
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
1 ноября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Рух", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
17:00. "Львов" – "Ворскла", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Денис Шурман
19:30. "Ингулец" – "Заря", "Футбол 1"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Арбитр VAR: Николай Балакин
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" из-за COVID-19 лишилось на ближайшее время двух лидеров команды.