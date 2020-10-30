Где смотреть онлайн 8-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге уже в пятницу, 30 октября, стартует 8-го тура первенства.

Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет формально гостевой матч с "Днепр-1" на "Олимпийском". В свою очередь действующие чемпионы, футболисты "Шахтера", примут на той же арене "Мариуполь".

По традиции болельщики смогут наблюдать за поединками благодаря каналам "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 8-й тур

30 октября (пятница)

19:00. "Шахтер" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

31 октября (суббота)

14:00. "Колос" – "Олимпик", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Арбитр VAR: Виталий Романов

17:00. "Александрия" – "Десна", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Днепр-1" – "Динамо", УНИАН

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

1 ноября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Рух", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

17:00. "Львов" – "Ворскла", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Денис Шурман

19:30. "Ингулец" – "Заря", "Футбол 1"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Арбитр VAR: Николай Балакин

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" из-за COVID-19 лишилось на ближайшее время двух лидеров команды.