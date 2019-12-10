Где смотреть клубный чемпионат мира по футболу 2019: календарь и расписание трансляций

В среду, 11 декабря, в столице Катара стартует 16-й розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу.
Турнир, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций и чемпионом принимающей страны.
В соревнованиях примут участие "Аль-Садд", "Ианген", "Аль-Хилаль", "Эсперанс", "Монтеррей", "Фламенго" и "Ливерпуль".
В Украине телетрансляция поединков запланирована на телеканале "UA:Перший". Комментатором будет Дмитрий Джулай. Также игры покажет российский "Матч! Футбол 2".
11 декабря
1/8 финала, 19.30, "Аль-Садд" – "Ианген". В прямом эфире: "UA:Перший", "Матч! Футбол 2".
14 декабря
1/4 финала, 16:00, "Аль-Хиляль" – "Эсперанс". В прямом эфире "Матч! Футбол 2". На "UA:Перший" в записи в 17:00.
1/4 финала, 19:30, "Монтерреей" - победитель "Аль-Садд" / "Ианген". На "UA:Перший" в записи в 17:00, На "Матч! Футбол 2" в записи в 23:00
17 декабря
Матч за 5 место, 18:30, проигравший "Аль-Хиляль" / "Эсперанс" - проигравший "Монтерреей" - победитель "Аль-Садд" / "Ианген".
Полуфинал, 21:30, "Фламенго" - победитель "Монтерреей" / победитель "Аль-Садд" / "Ианген"
18 декабря
Полуфинал, 21:30, победитель "Аль-Хиляль" / "Эсперанс" - "Ливерпуль"
21 декабря
Матч за третье место, 18:30
Финал, 21:30
Как сообщал OBOZREVATEL, год назад мадридский "Реал" третий раз подряд стал лучшей командой мира. В финальном матче клубного первенства планеты "сливочные" без проблем разобрались с эмиратским "Аль-Айном" 4:1.
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