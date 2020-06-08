Ганский футболист прожил 75 дней в аэропорту из-за коронавируса

Ганский футболист Рэнди Хуан Мюллер прожил в терминале аэропорта в городе Мумбаи с 21 марта по 3 июня, поскольку его рейс на родину был отменен из-за коронавируса.

"Я приехал в Индию на полгода. Мы зарабатываем от 25 до 40 долларов за матч. Я редко выходил на поле, поэтому не смог заработать достаточное количество денег. Когда в стране начался карантин, я решил вернуться в Гану и даже купил билет на самолет на 30 марта, но правительство закрыло границы. Мне не смогли найти жилье и отправили в аэропорт, из которого я так и не сумел улететь", – цитирует слова 23-летнего игрока издание The ScottishSun.

Рэнди Хуан Мюллер Milliyet

Мюллер рассказал, что у него быстро заканчивались деньги. Его спасло то, что люди, экстренно прилетавшие в Мумбаи из других стран, отдавали ему свою еду, жертвовали деньги и книги.

В один день он написал о своей ситуации в Twitter. Его сообщение заметили представители местных футбольных властей и помогли Мюллеру переехать в отель. Правительство Ганы пообещало игроку, что в ближайшее время вернет его на родину.

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