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8 июня • обновлено в 18:25
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Ганский футболист прожил 75 дней в аэропорту из-за коронавируса

1.5т
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Ганский футболист Рэнди Хуан Мюллер прожил в терминале аэропорта в городе Мумбаи с 21 марта по 3 июня, поскольку его рейс на родину был отменен из-за коронавируса.

"Я приехал в Индию на полгода. Мы зарабатываем от 25 до 40 долларов за матч. Я редко выходил на поле, поэтому не смог заработать достаточное количество денег. Когда в стране начался карантин, я решил вернуться в Гану и даже купил билет на самолет на 30 марта, но правительство закрыло границы. Мне не смогли найти жилье и отправили в аэропорт, из которого я так и не сумел улететь", – цитирует слова 23-летнего игрока издание The ScottishSun.

Рэнди Хуан Мюллер

Рэнди Хуан Мюллер

Milliyet

Мюллер рассказал, что у него быстро заканчивались деньги. Его спасло то, что люди, экстренно прилетавшие в Мумбаи из других стран, отдавали ему свою еду, жертвовали деньги и книги.

В один день он написал о своей ситуации в Twitter. Его сообщение заметили представители местных футбольных властей и помогли Мюллеру переехать в отель. Правительство Ганы пообещало игроку, что в ближайшее время вернет его на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-звезда "Манчестер Сити" Самир Насри пропал в ОАЭ во время коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Индия Мумбаи
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