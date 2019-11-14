Стадион в Запорожье фантастически исполнил гимн Украины перед матчем сборной

Знаменитая украинская певица Гайтана невероятно трогательно исполнила гимн Украины перед товарищеским матчем футбольных сборных Украины и Эстонии, который проходит в Запорожье.

Вместе с артисткой главную мелодию нашей страны фантастически поддержали заполненные трибуны "Славутич Арены". OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на это впечатляющее зрелище.

Новости Стадион в Киеве невероятно исполнил гимн Украины на матче с Португалией

11 октября на игре в Харькове гимн Украины перед матчем отбора на чемпионат Европы-2020 против Литвы роскошно исполнил фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома.

Напомним, что Украины, обыграв в Киеве Португалию, досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020, заняв итоговое первое место в таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение внести изменения в состав команды, который будет готовиться к играм с Эстонией (14 ноября) и Сербией (17 ноября).

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