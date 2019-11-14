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14 ноября • обновлено в 20:15
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Стадион в Запорожье фантастически исполнил гимн Украины перед матчем сборной

6.2т
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Знаменитая украинская певица Гайтана невероятно трогательно исполнила гимн Украины перед товарищеским матчем футбольных сборных Украины и Эстонии, который проходит в Запорожье.

Вместе с артисткой главную мелодию нашей страны фантастически поддержали заполненные трибуны "Славутич Арены". OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на это впечатляющее зрелище.

Новости
Стадион в Киеве невероятно исполнил гимн Украины на матче с Португалией

11 октября на игре в Харькове гимн Украины перед матчем отбора на чемпионат Европы-2020 против Литвы роскошно исполнил фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома.

Напомним, что Украины, обыграв в Киеве Португалию, досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020, заняв итоговое первое место в таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение внести изменения в состав команды, который будет готовиться к играм с Эстонией (14 ноября) и Сербией (17 ноября).

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Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
Персона
Гайтана
Место
Украина Запорожье
Тег
Сборная Украины по футболу
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Комментарии
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Смешно
18
Интересно
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Таев Иван
Таев Иван
Спасибо. Проблевался.
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0
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
У бытылкозадых комвульсии ))))
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2
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Pruglo Sergey,какцапская шлюха с Прибалтики, Кристинка, вообще потекла.
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3
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ххлы ради полной незалежности перекрыли газ с России ... На следующий день прибегает МО к Зеленскому: "Пан, наша армия разбита, танки движутся на Куив ..." Президент: "Сколько часов ты сможешь держать русских?" МО: "Это немцы ..."
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3
1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Pruglo Sergey,он сын пидросяна.
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0
3
Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Ще не вмерла, да ты петросян )))))
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