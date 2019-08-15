Футболисты "Динамо" отправились в Припять

Футболисты киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд и Карлос де Пена отправились на экскурсию в Чернобыльскую зону.

Датский полузащитник выложил обширную фотоcессию у себя в Instagram. "Удивительный день с удивительными людьми", — подписал снимки Дуэлунд.

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу "Динамо" должно приступить к тренировкам под руководством нового тренерского штаба.

13 августа поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

15 августа новым главным тренером назначен Алексей Михайличенко.

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