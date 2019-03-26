Футболиста сборной Украины пришлось зашивать после матча с Люксембургом

Защитнику сборной Украины Александру Караваеву пришлось наложить несколько швов после матча квалификации Евро-2020 с Люксембургом.

Александр Караваев Кадр из видео

26-летний футболист луганской "Зари" вышел на поле на 79-й минуте вместо Богдана Бутко, но уже на 87-й был вынужден покинуть игру. Вместо него появился Виталий Буяльский.

"У него два рассечения в одном месте. Одно уже зашили. Врачи сделали все, что могли. Посмотрим, как будет дальше. Хорошо, что обошлось только этим", — прокомментировал инцидент главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 сборная Украины добыла невероятную гостевую победу над Люксембургом (2:1). Успех нашей команде принес автогол соперника на 92-й минуте.

Позже Шевченко прокомментировал этот результат, отдав должное футболистам государства-карлика.

Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.

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