Футболист сборной Украины снялся в Москве для российских блогеров

Футболист молодежной сборной Украины Михаил Мудрик побывал в Москве, где снялся для российских блогеров 2Drots с двумя миллионами подписчиков на Youtube.

18-летний защитник "Шахтера" принял участие в соревновании по исполнению штрафных ударов на точность. Проигравший должен был сменить прическу или покрасить волосы.

На момент публикации новости видео собрало более 835 тысяч просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский тренер Мирон Маркевич резко осудил украинских футболистов, которые во время войны с Россией соглашаются выступать за клубы из РФ.

Напомним, что за питерский "Зенит" выступает Ярослав Ракицкий, а за московское "Динамо" Иван Ордец.

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