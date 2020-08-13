Футболист сборной Беларуси арестован за участие в протестах в Минске

Протесты в Минске не утихают.

Нападающий футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сорока арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны, сообщил в Facebook журналист Виталий Зыблюка. Эту же информацию подтверждает Telegram-канал "Мутко Против".

28-летний форвард арестован на семь суток.

Антон Сорока арестован Telegram-канал "Мутко Против".

"Нападающий сборной Беларуси по футболу и борисовского БАТЭ Антон Сарока - 7 суток ареста. Надеюсь, что цел, без переломов", – написал Зыблюка в Facebook.

Антон Сорока арестован в Минске Facebook Виталия Зыблюки

Сорока в 14 матчах за сборную Беларуси забил 7 голов. В текущем сезоне на счету форварда 2 гола в пяти поединках за БАТЭ.

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