Футболист сборной Беларуси арестован за участие в протестах в Минске

Протесты в Минске не утихают.
Нападающий футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сорока арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны, сообщил в Facebook журналист Виталий Зыблюка. Эту же информацию подтверждает Telegram-канал "Мутко Против".
28-летний форвард арестован на семь суток.
Антон Сорока арестован Telegram-канал "Мутко Против".
"Нападающий сборной Беларуси по футболу и борисовского БАТЭ Антон Сарока - 7 суток ареста. Надеюсь, что цел, без переломов", – написал Зыблюка в Facebook.
Антон Сорока арестован в Минске Facebook Виталия Зыблюки
Сорока в 14 матчах за сборную Беларуси забил 7 голов. В текущем сезоне на счету форварда 2 гола в пяти поединках за БАТЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.