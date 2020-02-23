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23 февраля • обновлено в 11:07
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Футболист "Динамо" забил фантастический гол-парашют в УПЛ

1.3т
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Нападающий "Динамо" Виталий Буяльский отметился шедевральным взятием ворот в матче 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против полтавской "Ворсклы".

На 50-й минуте 27-летний форвард сборной Украины пытался сделать острый навес во вратарскую площадку, но вместо этого получился потрясающий гол-парашют . Мяч опустился четко за шиворот Риныку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этим ударом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Динамо" - "Ворскла" завершился со счетом 2:1. Решающий гол бисиклетой на последних секундах забил Вербич.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Виталий Буяльский
Теги
ФК Динамо Киев ФК Ворскла
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вы вообще идиоты??? Такой гол называют "дураччек"! Это случайность! Из-за его бездарности и кривизны ног мяч случайно так полетел. Он исполнял навес в штрафную. Исполнил, бездарь!
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