Нападающий "Динамо" Виталий Буяльский отметился шедевральным взятием ворот в матче 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против полтавской "Ворсклы".

На 50-й минуте 27-летний форвард сборной Украины пытался сделать острый навес во вратарскую площадку, но вместо этого получился потрясающий гол-парашют . Мяч опустился четко за шиворот Риныку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этим ударом.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Динамо" - "Ворскла" завершился со счетом 2:1. Решающий гол бисиклетой на последних секундах забил Вербич.

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