Футболист "Динамо", попавшийся на допинге, "наехал" на ФФУ

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин заявил, что отыграть отставание от донецкого "Шахтера" будет трудно, особенно учитывая "нынешнюю ситуацию с арбитрами и федерацией".

"Понятно, что будем бороться до конца, но скажем откровенно: отрыв очень большой. Я реалист, и, думаю, все понимают, что отыграть его будет трудно. А при нынешней ситуации с арбитрами, федерацией и т.д. – еще труднее", – заявил Беседин в интервью агентству Динамо Киев от Шурика.

Артем Беседин Football.ua

Тем не менее, нападающий считает, что его команда сама виновата в том, что отпустила "горняков" в турнирной таблице.

"Конечно, чемпионство важно, оно позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Жаль, что отпустили "Шахтер" далеко вперед. Но мы сами в этом виноваты", – добавил игрок киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин был отстранен от футбола на 30 дней после того, как его допинг-проба дала положительный результат.

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