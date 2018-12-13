Футболист "Динамо" получил жуткую травму в матче Лиги Европы

Один из новичков киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд сыграл в заключительном матче Лиги Европы против "Яблонеца" всего 7 минут. Получив ужасную травму в одном из эпизодов матча, футболист покинул поле на карете скорой помощи.

Во время одной из атак "Динамо" молодой датчанин неудачно приземлился на левую ногу, повредив голеностоп. Дуэлунд быстро понял всю серьезность травмы, сразу позвав на поле медиков. В итоге полузащитник "бело-синих" уступил место на поле Андриевскому.

Напомним, что после минимальной победы над "Астаной" киевляне гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места. В ничего не решающем матче против "Яблонеца" на НСК "Олимпийский" киевляне пропустили быстрый гол со стандарта.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матч Лиги Европы против "Яблонеца" фанаты киевского "Динамо" вывесили баннер об игре принципиального соперника – донецкого "Шахтера" на домашней арене клуба.