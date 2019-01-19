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''Правильное решение'': футболист "Динамо" отказался переходить в "Зенит"

2.5тЧитать материал на украинском

Футболист киевского "Динамо" Тамаш Кадар подтвердил, что к нему проявлял интерес питерский "Зенит". Однако венгерский защитник принял решение остаться в Украине.

"У меня действительно было предложение от "Зенита", но я принял правильное решение. При этом владелец "Динамо" пообещал, что не будет "держать меня в клетке" — если поступит достойное предложение от большого клуба, меня отпустят", - цитирует Кадара Динамо от Шурика.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

ФК Динамо Киев

Новости
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Однако футболист уже освоился в Украине и принял решение не переезжать.

"Я уже полностью привык к жизни в Киеве, хотя поначалу было трудно. Много вечеров я провел в одиночестве в своей квартире. Теперь у меня в Украине есть друзья, и я наслаждаюсь каждой минутой времени, проведенного здесь", - рассказал о жизни в Киеве защитник.

На днях Кадар продлил контракт с "Динамо" до 30 июня 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в питерский "Зенит". Российский клуб предложил за игрока 10 млн евро. В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в "Зенит" на 2,5 года. В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду. Сам футболист хочет покинуть донеччан из-за внутренних конфликтов.

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Тамаш Кадар
Теги
ФК Динамо КиевФК Зенит
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