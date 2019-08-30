Форвард сборной Украины получил травму перед матчами Евро-2020

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за которого не сыграл в поединке за свой клуб с "Риекой" в отборе Лиги Европы.

Как сообщает Nieuwsblad, вряд ли футболист сыграет в ближайшем туре чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге", также он рискует не успеть восстановиться к матчам национальной сборной Украины.

Роман Яремчук dynamo.kiev.ua

Напомним, команда Андрея Шевченко 7 сентября сыграет с Литвой в рамках квалификации Евро-2020, а 10-го числа проведет спарринг с Нигерией.

"Роман страдал в течение 2-3 недель, но мы все держали под контролем. Дали ему немного отдохнуть на прошлой неделе, но когда Яремчук возобновил тренировки, то почувствовал боль уже через полчаса. После проверки медики сказали, что риск получить травму слишком велик. Роману сделали инъекцию, которая ускорит процесс выздоровления", - сказал тренер "Гента" Йесс Торуп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Яремчук забил очередной гол за "Гент" в Лиге Европы.

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