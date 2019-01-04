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Форвард "Ман Сити" установил уникальный рекорд

1.1тЧитать материал на украинском

Форвард клуба "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро установил невероятный рекорд английской Премьер-лиги в матче 21-го тура чемпионата, в котором его команда победила "Ливерпуль" — 2:1.

30-летний футболист открыл счет на 40-й минуте матча и благодаря этому голу стал первым игроком в истории турнира, забившим в семи домашних матчах подряд против одного соперника.

Этот гол для Серхио стал 153-м, забитым в матчах Английской Премьер-Лиги.

Напомним, что 3 января "Манчестер Сити" нанес "Ливерпулю" первое поражение в сезоне. Домашний успех позволил горожанам выйти на второе место, сократив отставание от мерсисайдцев.

Два лидера чемпионата Англии подарили болельщикам на стадионе "Эттихад" по истине великолепный матч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" публично восхитился футболистом сборной Украины Александром Зинченко.

"Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. Я сказал парням в перерыве между таймами: "Учитесь у него. Каждый может ошибаться, каждый. Но посмотрите, как он на это отреагировал", – заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Серхио АгуэроАлександр ЗинченкоПеп Гвардиола
Место
АнглияМанчестер
Теги
ФК Манчестер СитиФК Ливерпуль
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