Форвард "Ман Сити" установил уникальный рекорд

Форвард клуба "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро установил невероятный рекорд английской Премьер-лиги в матче 21-го тура чемпионата, в котором его команда победила "Ливерпуль" — 2:1.

30-летний футболист открыл счет на 40-й минуте матча и благодаря этому голу стал первым игроком в истории турнира, забившим в семи домашних матчах подряд против одного соперника.

Sergio Aguero is the first player in Premier League history to score in seven consecutive home games against the same opposition.



King Kun strikes again at the Etihad. 👑 pic.twitter.com/cZUGDVaSw9