Легионер "Динамо" покинул клуб

Бразильский нападающий Жуниор Мораес принял решение не продолжать карьеру в киевском "Динамо". Футболист попрощался с командой и ее болельщиками.

Прощальное письмо нападающий опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Это были незабываемые, уникальные моменты, когда я был счастлив носить такую титулованную футболку. Для меня было большой честью участвовать в завоевании важных достижений и титулов. Благодаря этому, я могу сказать, что добился много в своей профессиональной карьере. Однако любое начало имеет свой конец, и я прощаюсь. Те чувства, которые меня сейчас переполняют, несут в себе прекрасные воспоминания о той дружбе, которая началась у меня здесь. Я надеюсь, что оставил о себе преимущественно позитивное мнение у болельщиков", - написал футболист.

Всего за "Динамо" в Премьер-лиге бразилец провел 54 матча и забил 22 мяча.

О том, где продолжит карьеру Мораес, пока ничего неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" сообщил о трансферной активности клуба на рынке этим летом.