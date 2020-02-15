ФК "Челси" первым в мире будет учитывать критические дни у женщин

Лондонский "Челси" стал первым женским футбольным клубом в мире, который подстроил тренировочную программу под менструальные циклы футболисток.
В лондонском клубе прибегли к новаторской инициативе в попытке повысить уровень выступлений и сократить количество травм. Как сообщает The Telegraph, автором инициативы выступила главный тренер команды Эмма Хэйс.
Женская команда "Челси"
ФК "Челси"
Включение менструального цикла в режимы тренировок и питания может помочь контролировать колебания веса, которые часто влияют на спортсменок во время определенных фаз их циклов.
Новая система также поможет уменьшить восприимчивость к травмам мягких тканей, например, к повреждению передней крестообразной связки, что связано с менструацией.
Как сообщал OBOZREVATEL, канадская футболистка венесуэльского происхождения Соня О’Нил, которая перешла в состав шотландского "Рейнджерс" этой зимой, взбудоражила сеть своими пышными формами.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!