Фиаско России и неудача "Динамо": результаты Лиги Европы 13 декабря

В Европе состоялся последний тур группового раунда второго по значимости футбольного клубного турнира континента – Лиги Европы. 48 команд в четверг, 13 декабря, провели поединки в своих группах.

Из результатов стоит отметить проигрыши "Спартака", "Зенита" и "Краснодара", поражение "Динамо" от "Яблонеца", победу "Олимпиакоса" над "Миланом", а также сенсационную ничью "Челси" в матче с "МОЛ-Види".

Результаты 13 декабря

Группа A

АЕК Ларнака Кипр – "Байер" Германия 1:5 (1:2, 0:3)

Голы: 1:0 – 26 Катала, 1:1 – 28 Кор, 1:2 – 41, пенальти Аларио, 1:3 – 67 Кор, 1:4 – 78 Паулиньо, 1:5 – 86 Аларио.

Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

"Лудогорец" Болгария – "Цюрих" Швейцария 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 21 Одей, 1:1 – 45 Шверчок.

Группа B

"Селтик" Шотландия – "Ред Булл" Австрия 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 0:1 – 67 Дабур, 0:2 – 77 Гульбрандсен, 1:2 – 90 Нтчам.

РБ "Лейпциг" Германия – "Русенборг" Норвегия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 47 Матеус Кунья, 1:1 – 86 Региниуссен.

Группа C

"Славия" Чехия – "Зенит" Россия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 32 Змргал, 2:0 – 41 Стох.

"Копенгаген" Дания – "Бордо" Франция 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 73 Бриан.

Группа D

"Динамо" Загреб, Хорватия – "Андерлехт" Бельгия 0:0 (0:0, 0:0)

"Спартак" Трнава, Словакия – "Фенербахче" Турция 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 41 Йылмаз.

Группа E

"Арсенал" Англия – "Карабах" Азербайджан 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 16 Ляказетт.

"Спортинг" Португалия – "Ворскла" Украина 3:0 (3:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 17 Монтеро, 2:0 – 35 Мигел Луиш, 3:0 – 44, автогол Даллку.

Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal

Группа F

"Олимпиакос" Греция – "Милан" Италия 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 60 Сиссе, 2:0 – 69, автогол Сапата, 2:1 – 71 Сапата, 3:1 – 81, пенальти Фортунис.

Дюделанж Люксембург – Бетис Испания 0:0 (0:0, 0:0)

Группа G

"Вильярреал" Испания – "Спартак" Россия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 11 Чуквуэзе, 2:0 – 48 Токо-Экамби.

FC Spartak Moscow

FC Spartak Moscow

FC Spartak Moscow

FC Spartak Moscow

FC Spartak Moscow

"Рапид" Вена, Австрия – "Рейнджерс" Шотландия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 84 Любичич.

Группа H

"Лацио" Италия – "Айнтрахт" Ф Германия 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 56 Корреа, 1:1 – 65 Гачинович, 1:2 – 71 Аллер.

"Марсель" Франция – "Аполлон Кипр" 1:3 (1:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 8, пенальти Маглица, 1:1 – 11 Товен, 1:2 – 30 Маглица, 1:3 – 56 Стилиану.

Группа I

"Генк" Бельгия – "Сарпсборг" Норвегия 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 2 Гано, 2:0 – 5 Пэйнтсил, 3:0 – 64 Берге, 4:0 – 67 Айду.

"Бешикташ" Турция – "Мальме" Швеция 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 51 Антонссон.

Группа J

"Севилья" Испания – "Краснодар" Россия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 5 Бен-Йеддер, 2:0 – 10 Бен-Йеддер, 3:0 – 49, пенальти Банега.

Не самый приятный для нас результат сейчас на табло стадиона в Севилье, однако он позволяет "быкам" пройти в следующий этап Лиги Европы! И это самая главная новость сегодняшнего дня!



Спасибо всем, кто поддерживает нас каждый день! 👏👏👏 Увидимся в феврале! pic.twitter.com/LPkLDKvbn4 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 декабря 2018 г.

Акхисар Беледие Турция – Стандард Бельгия 0:0 (0:0, 0:0)

Группа K

"Динамо" Киев, Украина – "Яблонец" Чехия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 10 Долежал.

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"Ренн" Франция – "Астана" Казахстан 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 68 Сарр, 2:0 – 73 Сарр.

Группа L

"МОЛ-Види" Венгрия – "Челси" Англия 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 30 Виллиан, 1:1 – 32, автогол Ампаду, 2:1 – 56 Него, 2:2 – 75 Жиру.

ПАОК Греция – БАТЭ Беларусь 1:3 (0:3, 1:0)

Голы: 0:1 – 18 Скавыш, 0:2 – 42, пенальти Сигневич, 0:3 – 45 Сигневич, 1:3 – 59 Прийович.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ворскла" завершила свои выступления в Лиге Европы разгромным поражением от "Спортинга".