Фанаты в Одессе перед Суперкубком устроили драку и ограбили женщину

Полицейские спецбатальона задержали в Одессе семь болельщиков перед матчем за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером". Фанаты начали бузить на Ланжероне, где подрались с представителем фан-движения другой команды. Потом они напали на женщину, ограбили ее и ушли.

Правоохранители обнаружили их на Строгановском мосту, обезвредили и препроводили в Приморский отдел, сообщает Думская.

Фанаты в Одессе Думская

Фанаты в Одессе Думская

Фанаты в Одессе Думская

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, были составлены административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП относительно шести участников события.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция Одессы проигнорировала "Динамо" и "Шахтер".