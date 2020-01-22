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22 января • обновлено в 16:31
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"Это вообще вау": лидер "Динамо" признался, что больше всего поразило его в Украине

1.8т
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Словенский легионер киевского "Динамо", полузащитник Беньямин Вербич рассказал о том, что больше всего удивило его, когда он впервые оказался в Украине.

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич

FACEBOOK.COM/BENJAMIN.VERBIC

"Самое странное из того, что было – люди в носках ходят. Это вообще вау. Погода, декабрь, очень холодно. В Дании 2-3 градуса, ветер дует, но не минус 15, как в Киеве. Первая зима в Украине, когда сюда перешел, было минус 15-20 и снег. В Дании есть ветер, но снега нет. Там просто дождь постоянно", – рассказал Вербич в программе "ОТДУШИВДУШУ" на Youtube.

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Следует отметить, что до перехода в "Динамо" словенец выступал за датский "Копенгаген".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беньямин Вербич поведал забавный случай о том, какие первые слова на русском языке он выучил, когда попал в киевский клуб.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Беньямин Вербич
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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