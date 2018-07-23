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"Это Россия": форвард сборной РФ рассказал про голые задницы от болельщиков

2.2тЧитать новость на украинском

Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба впервые после чемпионата мира по футболу ответил на вопросы клубной пресс-службы.

Один был о девушке, которая показала футболистам сборной, ехавшим в автобусе на тренировку перед матчем с командой Саудовской Арвии, оголенную пятую точку.

По словам футболиста, эпизод вызвал смех и шок одновременно.

"Не знаю, что у нее с головой, потому что история произошла днем, когда вокруг стояли люди. Самое интересное, что потом, когда автобус проехал, она как ни в чем не бывало оделась и осталась на остановке. Но вообще перед чемпионатом, когда мы ездили на автобусе, кто-то мог показать средний палец или просто не обращать внимания. А после матча с Саудовской Аравией, наоборот, нас снимали, махали нам, мы почувствовали любовь. Это Россия — либо в одну сторону, либо в другую", - цитирует Дзюбу пресс-служба "Зенита".

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Напомним, подопечные Черчесова на домашнем мундиале дошли до четвертьфинала, где были выбиты сборной Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной РФ сделал заявление о ЧМ.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Артем Дзюба
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объекты
сборная России по футболуФК Зенит
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Пигин Макс
Пигин Макс
Все мы видели голозадых окраинцев на евровидении.
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