"Это нормально": Роналду обратился к Месси с неожиданным предложением

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнение о конкуренции с футболистом "Барселоны" Лионелем Месси, а также предложил встретиться с ним за ужином.

"Без сомнения, Месси помог мне стать лучше, и я также повлиял на него. Соперничество – это хорошо. Это абсолютно нормальное явление как в футболе, так и в любом другом виде спорта и в жизни. Я безмерно восхищен карьерой Лео. И он честно сказал мне о том, что сожалеет о моем уходе из чемпионата Испании", — отметил Роналду, чьи слова цитирует AS.

Лионель Месси и Криштиану Роналду imago sportfotodienst

Новости Невеста Роналду разделась и снялась в скандальной рекламе

По словам португальского футболиста, от соперничества с Месси он всегда получал удовольствие.

"В профессиональном плане мы отлично ладим. Я никогда не ужинал с Месси. Но почему бы не организовать это в будущем? У меня нет никаких проблем с этим – он аргентинец, как и моя жена", – добавил Криштиану.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду в интервью эмоционально рассказал о сумасшествии в футболе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!