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/Новости футбола

"Это нас завело": Караваев рассказал о поступке Шевченко перед игрой с Сербией

3.7тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев признался, что команде очень помогла мотивационная речь главного тренера.

"Речь, которую сказал перед матчем Шевченко в раздевалке, нас так завела. Я после игры просто получил удовольствие, безумно приятные эмоции. Что именно говорил Шевченко? Давайте это останется перед нами. Речь была очень сильная. Мы выполнили, что от нас требовали, это принесло свои плоды. Нас очень сильно мотивировала речь, я видел, как горели глаза у игроков на поле и на скамейке", – цитирует футболиста tribuna.com.

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Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

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Тема
Евро-2020
Персоны
Александр КараваевАндрей Шевченко
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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