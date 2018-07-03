Экс-тренер хорватов Билич резко высказался о форварде сборной России

Бывший главный тренер сборной Хорватии и московского "Локомотива" Славен Билич прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира-2018.
На вопрос о том, кого из игроков россиян он бы выделил, Билич ответил:
"Молодая звезда сборной – Головин. Опытный Самедов, бывший игрок моего "Локомотива" – топ-профессионал. Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста – знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч".
По словам Славена Билича, Дзагоев – один из сильнейших игроков команды, и это станет большой потерей российской сборной, если он не будет готов к матчу с Хорватией.
"В защите надежен Жирков. Фернандес – может быть, лучший правый защитник на турнире, постоянно бегает вдоль по бровке. Опытный Игнашевич, Кутепов силен, топ-голкипер Акинфеев...", – сказал Билич.
Также он посоветовал журналистам хвалить главного тренера сборной России Станислава Черчесова. "Он находился под громадным давлением перед чемпионатом, но проделал отличную работу", - отметил Билич.
Как сообщал OBOZREVATEL, определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018.
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