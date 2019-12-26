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26 декабря • обновлено в 12:33
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Экс-игрок "Зенита" развелся с женой и начал встречаться с ее племянницей

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Экс-форвард питерского "Зенита" Халк, выступающий за китайский "Шанхай СИПГ", начал встречаться с племянницей жены.

Как сообщает агентство Чемпионат, через пять месяцев после развода с женой Иран Соузой бразилец начал отношения с ее племянницей Камилой. Халк подтвердил эту информацию через свое окружение, попытавшись предотвратить появление неправдивых слухов.

Халк

Халк

Футбол Экспресс

Бразильский футболист был в браке с Соузой на протяжении 12 лет. Вместе они воспитывали троих детей. Стоит отметить, что Камила и бывшая жена Халка находились в теплых отношениях, судя по большому количеству совместных постов в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский нападающий возмутился из-за неправдивой информации о себе на портале Transfermarkt.

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Персона
Халк
Место
Китай Шанхай
Тег
ФК Зенит
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