Экс-игрок "Зенита" развелся с женой и начал встречаться с ее племянницей

Экс-форвард питерского "Зенита" Халк, выступающий за китайский "Шанхай СИПГ", начал встречаться с племянницей жены.

Как сообщает агентство Чемпионат, через пять месяцев после развода с женой Иран Соузой бразилец начал отношения с ее племянницей Камилой. Халк подтвердил эту информацию через свое окружение, попытавшись предотвратить появление неправдивых слухов.

Халк Футбол Экспресс

E o Hulk que após 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI — Futmais (@futtmais) December 24, 2019

Бразильский футболист был в браке с Соузой на протяжении 12 лет. Вместе они воспитывали троих детей. Стоит отметить, что Камила и бывшая жена Халка находились в теплых отношениях, судя по большому количеству совместных постов в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский нападающий возмутился из-за неправдивой информации о себе на портале Transfermarkt.

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