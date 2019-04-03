Драка и два удаления: "Динамо" вырвало фантастическую победу над "Зарей"

Киевское "Динамо" в центральном матче первого тура второго этапа Премьер-лиги Украины отыгралось с 0:2 и вырвало гостевую победу над "Зарей". Встреча в Запорожье на "Славутич-Арене" завершилась со счетом 2:3.

Заря - Динамо ua-football

Первый тайм прошел при полном доминировании хозяев. "Заря" по всем компонентам превосходила соперника, и уже на 32-й минуте вышла вперед.

Белый пытался пробить через себя после неразберихи в штрафной, но получился пас на Караваева, который в стиле "карате" пробил в угол - 1:0.

После перерыва прессинг луганчан продолжился. На 55-й минуте вторую желтую карточку получил Томаш Кадар, срубив Хомченовского. Штрафной выполнял Силас. Бойко очень неудачно отбил мощный удар перед собой, где отлично на добивании сыграл Белый - 2:0.

На поле завязалась небольшая потасовка, по итогам которой Лунев и Кендзера получили по желтой.

После этого подопечные Вернибуда просто остановились. На 59-й минуте команда допустила дикий провал в обороне, позволив Цыганкову обыграть защитников и отдать ювелирный пас на Буяльского - 1:2.

Пользуясь нокдауном соперника "Динамо" через 4 минуты смогло сравнять счет. Вербич принял мяч, здорово протащил его к штрафной, где с нарушением правил его остановил Белый. Фантастический удар Цыганкова в угол оказался неберущимся для Махардзе - 2:2.

На 69-й Белый ценой красной карточки сбил Гармаша, который выходил один на один, а на 81-й минуте после удара головой Миколенко мяч попал в руку Чечеру и Цыганков с пенальти забил победный мяч - 3:2.

"Заря" – "Динамо" 2:3 (1:0, 1:3)

Голы: 1:0 – 32 Караваев, 2:0 – 55 Белый, 2:1 – 58 Буяльский, 2:2 – 64 Цыганков, 2:3 – 82, пенальти Цыганков.

Заря – Махарадзе, Хомченовский, Белый, Литвин, Силас (Матеус Нортон, 60), Караваев, Чеберко, Казаков, Кабаев (Чечер, 71), Лунев, Будковский (Иванович, 77).

Динамо – Бойко, Кадар, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Шапаренко (Гармаш, 46), Вербич, Цыганков, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 90), Русин (Сидклей, 46).

Предупреждения: Шапаренко (39), Силас (43), Будковский (46), Кадар (48), Кендзера (56), Лунев (56), Кабаев (60), Белый (63), Чечер (82), Буяльский (84), Вербич (90).

Удаления: Кадар (54), Белый (69).

Напомним, что несколькими часами ранее донецкий "Шахтер" победил в тяжелом матче против "Александрии". Встреча завершилась со счетом 1:0.

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