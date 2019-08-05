"Динамо" получило соперника в плей-офф Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" узнало своих потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

По результатам жеребьевки, которая прошла в Ньоне, стало известно, что в случае прохода "Брюгге" в 3-м раунде квалификации, киевляне сыграют с победителем пары "Базель" (Швейцария) – ЛАСК (Австрия).

ФК "Динамо"

Первые матчи состоятся 20/21 августа, а ответные – 27/28 августа. "Динамо", согласно жребию, может провести первую игру на выезде, а через неделю сыграет на своем поле.

Если "Динамо" успешно преодолеет оба барьера в лице "Брюгге", а затем кого-то из пары "Базель" – ЛАСК, оно добудет путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, где киевляне не выступали с сезона-2016/17. В случае же неудачи в том или ином случае команда Александра Хацкевича гарантированно сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 6 августа. Уже стало известно расписание телетрансляций этой игры и где смотреть матч в Украине.

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