"Динамо" на последних минутах добыло волевую победу в УПЛ

Киевское "Динамо" добыло победу над ФК "Львовом" в 31-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сезона 2018/2019. Матч на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1.

Уже на 15-й минуте Алваро получил пас на фланге, прорвался в штрафную и с острого угла пробил Бущана.

Весь первый тайм и начало второго киевляне выглядели растерянными. Очень заметно ощущалась нехватка фантазии и динамики в атаке.

К середине второй 45-й минутки гости стали играть исключительно на удержание победного счета и столичные футболисты сполна этим воспользовались. "Динамо" раз за разом организовывало атаки на ворота Бандуры и на 78-й минуте Беседин сравнял счет, а на 84-й Бурда забил победный мяч.

27-летний уругвайский форвард Карлос де Пена записал на свой счет две голевые передачи.

"Динамо" – ФК "Львов" 2:1

Голы: 0:1 – 16 Алваро, 1:1 – 78 Беседин, 2:1 – 84 Бурда.

Динамо – Бущан, Кендзера, Бурда, Сидклей (Миколенко, 28), де Пена, Шепелев, Смирный (Сидорчук, 46), Шапаренко (Дуэлунд, 64), Алибеков, Русин, Беседин.

Львов – Бандура, Приймак, Насонов, Адамюк, Борзенко, Педро Витор, Мартан, Парамонов (Липе, 48), Бруно Дуарте, Алваро (Висенте, 85), Рожерио Шина (Мурило Винисиус, 80).

Предупреждения: Борзенко (35), Шапаренко (59), Сидорчук (86), Липе (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, столичные футболисты в матче 30-го тура УПЛ сыграли вничью со своими извечными соперниками из донецкого "Шахтера.

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