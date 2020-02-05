"Динамо" со счетом 5:0 разгромило титулованный европейский клуб

Киевское "Динамо" уверенно стартовало на втором сборе в турецком Белеке. В стартовом поединке вице-чемпионы Украины разгромили четырехкратного чемпиона Словении - "Олимпию" Любляна.

"Динамо" — "Олимпия" Любляна – 5:0

Голы: Буяльский (10), Вербич (27), Русин (54), де Пена (81), Романчук (90)

"Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский – Соль

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич – Андриевский, Шапаренко, де Пена, Мащенко, Сухоручко – Русин.

Гол Буяльского

Гол Вербича

Гол Русина

Гол де Пены

Гол Романчука

Как сообщал OBOZREVATEL, на первых сборах "бело-синие" со счетом 3:0 разгромили чемпиона Беларуси – "Динамо" (Брест), до этого потерпели нелепое поражение от хорватского "Хайдука", пропустив гол на последней минуте матча.

До этого подопечные Алексея Михайличенко обыграли "Вардар" (4:0), являющийся лидером чемпионата Северной Македонии и в первом матче 2020 года сыграли вничью с польской "Легией". 20 января киевляне минимально обыграли азербайджанский "Нефтчи" – 2:1.

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