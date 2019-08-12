Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" шокировало руководство Премьер-лиги: что произошло

1.5т Читать материал на украинском

Президент украинской футбольной Премьер-лиги Томас Гримм признался, что шокирован заявлениями руководства киевского "Динамо" о возможном выходе команды из чемпионата.

Вице-чемпионы Украины выступают против организации так называемого единого пула УПЛ и передачи прав на трансляции каналам "Футбол 1/2".

"Мы шокированы таким отношением. Санкции, которые мы можем наложить, не будут касаться этого. Я защищаю интересы клубов, и мы должны следовать решению собрания. Если такое произойдет, чемпионат испытает серьезные последствия. Решение о едином пуле и транслятора принималось клубами на сборах. Большинство приняло, поэтому единственный телеканал, который может транслировать матчи чемпионата Украины – это "Футбол 1/2". Все дальнейшие действия не являются легитимными", – приводит слова Гримма FootballHub.

Новости
"Утопия": Хацкевич объяснил, почему "Шахтер" сильнее "Динамо"

Отметим, что так называемый единый пул поддержали 7 из 12 клубов Премьер-лиги. Киевское "Динамо", луганская "Заря", львовские "Карпаты", "Днепр-1" и черниговская "Десна" передали права на трансляции своих матчей каналу 2+2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально начал работу новый спортивный телеканал Setanta Sports.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
деньги бывают ссорят даже друзей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...