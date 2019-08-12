"Динамо" шокировало руководство Премьер-лиги: что произошло

Президент украинской футбольной Премьер-лиги Томас Гримм признался, что шокирован заявлениями руководства киевского "Динамо" о возможном выходе команды из чемпионата.

Вице-чемпионы Украины выступают против организации так называемого единого пула УПЛ и передачи прав на трансляции каналам "Футбол 1/2".

"Мы шокированы таким отношением. Санкции, которые мы можем наложить, не будут касаться этого. Я защищаю интересы клубов, и мы должны следовать решению собрания. Если такое произойдет, чемпионат испытает серьезные последствия. Решение о едином пуле и транслятора принималось клубами на сборах. Большинство приняло, поэтому единственный телеканал, который может транслировать матчи чемпионата Украины – это "Футбол 1/2". Все дальнейшие действия не являются легитимными", – приводит слова Гримма FootballHub.

Томас Грімм про заяви Динамо щодо ймовірного виходу із УПЛ: Ми шоковані таким ставленням. Санкції, які ми маємо накласти не будуть стосуватись цього. Я захищаю інтереси клубів і ми повинні слідувати рішенню зборів. Якщо таке станеться, чемпіонат зазнає серйозних наслідків. pic.twitter.com/Qvn1r5eQDV — FootballHub (@FootballHub_Ua) 12 августа 2019 г.

Отметим, что так называемый единый пул поддержали 7 из 12 клубов Премьер-лиги. Киевское "Динамо", луганская "Заря", львовские "Карпаты", "Днепр-1" и черниговская "Десна" передали права на трансляции своих матчей каналу 2+2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально начал работу новый спортивный телеканал Setanta Sports.

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